Работы по обновлению систем водоснабжения начали в Мытищах

Обновление систем водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения, заключенного между местными властями и частным инвестором, стартовали в Мытищах. Сотрудники администрации проверили ход работ по капитальному ремонту канализационных коллекторов в округе.

Укладка канализационно-напорного коллектора диаметром 600 миллиметров, протяженность которого составляет 400 метров, проходит на улице Юбилейной. Подрядчик планирует завершить основные работы до середины мая, а благоустроительные мероприятия — до начала июня.

Сотрудники администрации обнаружили что, отсутствует забор, не установлены информационные стенды, а также не проведены необходимые охранные мероприятия. Было поручено устранить указанные недостатки в течение трех дней.

Уже завершена прокладка 185 метров канализационного коллектора диаметром 600 миллиметров на улице 1-я Крестьянская. Сейчас территория нуждается в благоустройстве, так как отсутствует ограждение, нет информации для жителей. Особое внимание уделяется безопасности детей у школы.

Подрядчику, представляющему гарантирующего поставщика «Водоснабжение и канализация», поручено до 8 апреля проработать сроки благоустройства и обеспечить безопасные проходы для жителей. Уже на следующей неделе планируется выполнение части благоустроительных работ возле школы.