Работы по обеспечению газовой безопасности провели в Мытищах

Специальные выездные мероприятия по газоснабжению прошли в Мытищах по обращениям жителей. На Новомытищинском проспекте специалисты газового хозяйства организовали поквартирный обход.

Отключение газа может быть вызвано заявками жителей о запахе газа в подъезде, плановыми работами по замене участков газопровода или заменой цокольных вводов в домах при обнаружении коррозии.

Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Мытищ Станислав Карнаухов пояснил, что в каждом случае газ отключается для обеспечения безопасности жителей. Затем проводится проверка герметичности системы по всему дому, а также обход квартир для выявления возможных утечек из-за негерметичности. Задержки с подачей газа чаще всего происходят из-за невозможности доступа в квартиры или неисправности газового оборудования собственников. Специалисты будут продолжать обходы, пока не получат доступ ко всем помещениям для проверки внутридомового и внутриквартирного оборудования.

Проверка газового оборудования в квартирах включает осмотр, техническое обслуживание и ремонт. Главная цель — обеспечить безопасность, так как даже незначительная утечка может привести к серьезным последствиям.