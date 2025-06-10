Работы по благоустройству дворов в Люберцах завершили на 12 объектах

В городском округе Люберцы завершены работы по комплексному благоустройству дворов на 12 объектах. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он отметил, что сейчас продолжается масштабное обновление дворовых территорий. На данный момент работы выполнены на 12 площадках, расположенных в Люберцах, Малаховке, Октябрьском, Томилине и Дзержинском.

Глава также добавил, что сейчас подрядчики ведут работы еще на шести адресах: в Люберцах — на 3-м Почтовом отделении, в Малаховке — на улице Дачная, в поселке Томилино — на улице Пионерская и в микрорайоне Птицефабрика, в Октябрьском — на улице Первомайская, а также в поселке Красково — на улице Школьная.

Всего в 2025 году в округе планируется благоустроить 30 дворовых территорий.

Ознакомиться с полным списком адресов можно на официальном сайте администрации.