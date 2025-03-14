Работы по капремонту второго корпуса школы № 20 в Подольске выполнили на 35%

Во втором корпусе школы № 20 в городском округе Подольск начали обновлять крышу, окна и инженерные коммуникации. Готовность проекта сейчас составляет 35%.

В здании полностью завершили демонтажные работы. На объекте трудятся 32 человека.

Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, следующим этапом в выполнении капитального ремонта учебного заведения будут отделочные и фасадные работы.

«Летом приступим к благоустройству территории. Планируем, что ко Дню знаний обновленное пространство встретит учеников уютом, безопасностью и комфортом, и образовательное учреждение снова наполнится детскими голосами», — добавил руководитель муниципалитета.

Все работы контролирует администрация Подольска. Капитальный ремонт проводят по региональной программе за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, которые имеют важность для качества жизни горожан.