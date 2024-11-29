Работы по капремонту многоквартирных домов проверили в Мытищах

В Мытищах проверили ход работ по капитальному ремонту в двух домах. Обновление оценивала комиссия из местных депутатов, жителей и представителей от Фонда капитального ремонта и администрации округа.

В пятом доме по улице Пролетарская все работы уже завершены. Специалисты переложили газопровод, обновили кровлю и отремонтировали фасад современным способом. Также по этому адресу полностью отремонтировали подъезды. Работы выполнялись комплексно по поручению главы округа Юлии Купецкой.

«Здесь заинтересованный председатель совета дома, который лично контролировал все этапы капремонта. Жители результатом довольны, жалоб нет» — сказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Хаюров.

Почти завершили ремонт в 15-м доме на Олимпийском проспекте. Здесь выполнили те же самые работы, осталось обновить подъезд — сейчас строители ждут поставку окон и дверей. Завершить обновление планируют до конца декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей.

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