Работы по капремонту МКД проинспектировали в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с депутатской комиссией провел выездную проверку ремонта многоквартирных домов. Подрядной организации поручено устранить все выявленные недостатки в установленный срок.

Дома 21/6 и 23/7 на Новомытищинском проспекте, а также дома 5/17 на улице Мира и дома 8/40 на улице Щербакова, где решено провести утепление фасадов, проверили 16 марта.

«Во время осмотра выявили несколько недочетов: на придомовых территориях был обнаружен строительный мусор — подрядчик уже приступил к его уборке, и есть нарекания по устройству водостока», — отметил Александр Хаюров.

Контроль за исполнением обязательств будет вестись на постоянной основе. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что состояние данных многоквартирных домов продолжат держать на особом контроле.