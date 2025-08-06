Работы по капремонту Детской школы искусств начались в Пущине

К 60-летию Детской школы искусств имени Александра Алябьева в здании учреждения, возведенном в 1977 году, выполнят капитальный ремонт. Завершить работы планируют в 2026 году.

В школе искусств отремонтируют крышу и фасад, модернизируют инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят территорию. Также полностью реконструируют концертный зал. Школу оснастят современным оборудованием. Капитальный ремонт проведут в рамках областной программы развития социальной инфраструктуры.

Сейчас в учреждении работают семь коллективов, где занимаются порядка 500 детей по направлениям: музыка, живопись, хореография и раннее эстетическое развитие. Воспитанники Детской школы искусств регулярно демонстрируют высокие результаты на конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.