Работы по капитальному ремонту в Мытищах завершены на 80%

Реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Мытищах продолжается. 154 многоквартирных дома обновляют в 2025 году, при этом около 80% запланированных работ уже успешно выполнено.

Ремонт в доме 13а на Сорокинском шоссе поселке Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище» находятся на завершающей стадии. Этот дом был построен в 1967 году. Здесь проводится комплексное обновление фасада с использованием современной бескаркасной системы утепления, замена оконных и дверных блоков, а также отмостки здания.

«Претензий к подрядной организации со стороны жителей нет, работы выполняются в полном объеме», — отметила мастер участка Государственного жилищного эксплуатационного управления № 4 Лариса Асеева. Завершить работы планируется до 15 октября.

Программа капитального ремонта способствует значительному повышению комфорта проживания населения Мытищ и продлению срока службы жилых зданий, построенных много десятилетий назад.