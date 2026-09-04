Работы по благоустройству сквера в Люберцах завершат в ноябре

В городском округе Люберцы ведутся работы по благоустройству территории сквера «Мемориал павшим в локальных военных конфликтах», расположенного у домов № 189/1 и № 191/2 на Октябрьском проспекте. Инициатива по обновлению общественного пространства была высказана жителями на встрече в формате выездной администрации и поддержана администрацией муниципалитета.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков лично посетил объект для оценки хода работ и отметил: «Место знаковое для всего округа, и наша общая задача — сохранить эту территорию как пространство памяти и уважения к ратным подвигам наших земляков, передавая ее будущим поколениям».

На сегодняшний день демонтажные работы практически завершены. Специалисты приступили к устройству оснований под покрытия, установке бортового камня и наружного освещения. Согласно проекту, подрядная организация установит памятные плиты с именами героев по обеим сторонам мемориала, обновит освещение, малые архитектурные формы и покрытие дорожек. Особое внимание уделяется озеленению: здесь высадят крупномерные деревья, более 1200 кустарников и разобьют цветники.

Территорию благоустраивают комплексно — ранее был завершен ремонт в Центре ветеранов, что создает единое пространство памяти и уважения. Завершить все работы планируется в ноябре текущего года.

Всего в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе запланировано благоустройство шести общественных пространств. Работы ведутся в соответствии с графиком и находятся на контроле администрации муниципалитета.