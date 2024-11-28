Работы по благоустройству сквера Ногина завершат 30 ноября

Благоустройство сквера Ногина в Ногинске находится на завершающем этапе. Работы планируется закончить 30 ноября.

Управление благоустройства Богородского округа решило обновить общественное пространство в середине октября 2024 года. Были демонтированы старые конструкции, малые архитектурные формы и зеленые насаждения.

План предусматривал высадку кустарников, деревьев, обновление клумбы перед памятником. При этом его местонахождение осталось прежним. Также установили 27 опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

В настоящее время остается установить малые архитектурные формы, подключить видеокамеры и убрать строительный мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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