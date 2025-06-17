Работы по благоустройству дворов начались в Королеве

В Королеве ежегодно проводится обновление дворовых территорий. В этом году в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в городе Королеве будет благоустроено 10 дворовых территорий.

Так, работы проведут на улице Глинкина возле домов №10, 12/10, 2/9, 4, 7/8, на улице Суворова, возле домов №13, 15, 15а, 17б, улице Льва Толстого, 4а, 4, 6. Обновят дворовые территории на Октябрьском бульваре, 41, а также на улицах Болдырева, Циолковского, Исаева, Комсомольской, Тихомировой и Большой Комитетской.

В рамках работ будет полностью заменен асфальт на проезжей части и тротуарах, установлен новый бордюрный камень и обустроены удобные подходы к подъездам. Также предусмотрено оборудование дополнительных парковочных мест и проведение дополнительного озеленения.

В настоящее время работы ведутся во дворах на улицах Глинкина и Комсомольская.

Все работы планируется завершить до конца лета.