Работы кандидатов на получение стипендии главы оценили в Мытищах

Жители Мытищ подали заявки на конкурс на стипендию главы городского округа. Ее могут получить деятели культуры и искусства и молодые авторы.

Заявки закончили принимать 1 ноября. А накануне в администрации муниципалитета собралась комиссия, которая обсудила работы, представленные на ежегодный конкурс. Всего представили 18 заявок.

«Это значительно больше, чем в прошлом году», — сказала заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Выдвинуть свою кандидатуру можно было в двух номинациях: выдающийся деятель культуры и искусства и молодой талантливый автор.

Совсем скоро объявят имена победителей.

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