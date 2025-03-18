Работы художника из Мытищ представили в Совете Федерации

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Выставка «Земля Благословенная», организованная заслуженным художником Российской Федерации Александром Волковым из Мытищ, открылась на Большой Дмитровке. Зритель может увидеть 45 картин, вдохновленных путешествиями по различным уголкам России — от Подмосковья до Дальнего Востока.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева подчеркнула, что в работах художника из Мытищ ощущается глубокая любовь к Родине и ее живописным местам.

Сам Волков рассказал, что для него важно передать свои эмоции и впечатления, которые он пережил во время создания своих полотен. Наша страна обладает невероятным богатством и красотой, которые россияне должны ценить, защищать и сохранять, уверен художник.

Александр Волков является членом-корреспондентом Российской академии художеств, доцентом Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также членом Творческого союза художников России, союза художников Подмосковья и Мытищинской ассоциации художников. Он проживает в Мытищах и продолжает традиции русской реалистической живописи.

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