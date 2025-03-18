Работы художника из Мытищ представили в Совете Федерации

Выставка «Земля Благословенная», организованная заслуженным художником Российской Федерации Александром Волковым из Мытищ, открылась на Большой Дмитровке. Зритель может увидеть 45 картин, вдохновленных путешествиями по различным уголкам России — от Подмосковья до Дальнего Востока.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева подчеркнула, что в работах художника из Мытищ ощущается глубокая любовь к Родине и ее живописным местам.

Сам Волков рассказал, что для него важно передать свои эмоции и впечатления, которые он пережил во время создания своих полотен. Наша страна обладает невероятным богатством и красотой, которые россияне должны ценить, защищать и сохранять, уверен художник.

Александр Волков является членом-корреспондентом Российской академии художеств, доцентом Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также членом Творческого союза художников России, союза художников Подмосковья и Мытищинской ассоциации художников. Он проживает в Мытищах и продолжает традиции русской реалистической живописи.