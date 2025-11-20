Работу завода по выпуску коммунальной техники проверили в Сергиевом Посаде

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова, депутат Московской областной Думы Олег Гаджиев, муниципальный депутат Татьяна Ильина и представители Общественной палаты проверили работу предприятия «Метатэкс». Компания работает в поселке Скоропусковский 15 лет и выпускает навесное оборудование для коммунальной техники.

Собственная производственная база позволяет изготавливать более 100 модификаций оборудования, совместимого с моделями крупной и мини-техники. В каталоге — щетки, отвалы для уборки снега, пескоразбрасыватели, мульчирующие косилки, траншеекопатели, ковши, измельчители древесины, пересадчики деревьев и многое другое.

Представители власти обсудили оптимизацию производства и перспективы расширения сотрудничества.

«Мы подготовим техническое задание по необходимому оборудованию, чтобы уборка нашего городского округа происходила быстро, оперативно и чтобы на это было как можно меньше трудозатрат», — сказал Олег Гаджиев, депутат Московской областной Думы.

Применение оборудования улучшит производительность техники и увеличит мощности коммунальных предприятий в Сергиевом Посаде.