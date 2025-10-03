Мытищинский городской суд удовлетворил заявление администрации округа о приостановлении деятельности общества с ограниченной ответственностью «Сухаревский молочный комбинат». Решение было принято на основании множества нарушений предприятием природоохранного законодательства, которые негативно сказываются на окружающей среде.

Суд основывал свое решение на статье 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая позволяет приостанавливать деятельность, представляющую угрозу причинения вреда в будущем. Проверка показала, что комбинат продолжает наносить экологический ущерб и создает риск возникновения новых проблем.

Администрация подала иск после серии проверок и обращений жителей деревни Сухарево и соседних населенных пунктов. Правовую позицию поддерживают Конституция Российской Федерации, которая гарантирует право на благоприятную окружающую среду, а также стратегические документы, такие как указ президента и Стратегия национальной безопасности, которые ставят охрану окружающей среды в приоритет.

Согласно решению суда, работа комбината приостановлена до выполнения следующих условий: постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, установление санитарно-защитной зоны и монтаж очистных сооружений. Контроль за выполнением этих условий будет осуществляться в соответствии с законодательством.