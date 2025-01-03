Работу трех водозаборных узлов проверили в Волоколамске

Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Алексей Сальников, а также представитель ресурсоснабжающей компании Артем Кузнецов проверили качество работы водозаборных узлов № 1, 2 и 5. По итогам они отметили, что все функционирует штатно.

Комиссия провела проверку во время новогодних праздников. Особое внимание уделили бесперебойной подаче ресурса и качеству водоснабжения.

«Станции в исправном состоянии и работают в штатном режиме. По итогам объезда замечаний не было», — прокомментировала Наталья Козлова.

До этого в администрации Волоколамска провели совещание. На нем ответственные лица отметили, что коммунальные и ресурсоснабжающие службы муниципалитета работают в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Волоколамске прошла встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ.