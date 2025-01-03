Работу трех водозаборных узлов проверили в Волоколамске

Глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, ее заместитель Алексей Сальников, а также представитель ресурсоснабжающей компании Артем Кузнецов проверили качество работы водозаборных узлов № 1, 2 и 5. По итогам они отметили, что все функционирует штатно.
Комиссия провела проверку во время новогодних праздников. Особое внимание уделили бесперебойной подаче ресурса и качеству водоснабжения.
«Станции в исправном состоянии и работают в штатном режиме. По итогам объезда замечаний не было», — прокомментировала Наталья Козлова.
До этого в администрации Волоколамска провели совещание. На нем ответственные лица отметили, что коммунальные и ресурсоснабжающие службы муниципалитета работают в усиленном режиме во время новогодних и рождественских праздников.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре в Волоколамске прошла встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ.
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