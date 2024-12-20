Встреча администрации с сотрудниками сферы ЖКХ прошла в Волоколамске

Администрация Волоколамска ответила на вопросы сотрудников сферы ЖКХ. Мероприятие состоялось в формате выездной администрации.

Участие в событии приняли глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова, ее заместители, профильные специалисты администрации и представители различных сфер. Они встретились с работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства .

Большинство обращений касались уборки дорог, приобретения земельных участков, поддержки бизнеса, здравоохранения, образования и благоустройства муниципалитета. Каждый мог получить ответ и обратную связь.

«Все обращения граждан зафиксировали и взяли в работу. Установили обратную связь для подготовки развенутого ответа», — сказала Наталья Козлова.