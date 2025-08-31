Работу светофоров вблизи школ и детских садов проверят в Химках

Накануне 1 сентября в Химках проинспектируют не только готовность образовательных учреждений к приему учеников, но и безопасность городской среды. Сейчас специалисты «Объединенного городского хозяйства» проверяют работу светофоров.

Отдельное внимание они уделяют пешеходным переходам рядом со школами, детскими садами и другими образовательными заведениями. Как рассказал электромонтер уличного освещения Евгений Бацула, на каждом участке специалисты включают линию, проверяют, как приходит напряжение, в каком состоянии аккумулятор и солнечные батареи.

«При необходимости меняем неисправное оборудование», — добавил Евгений Бацула.

Отметим, что ко Дню знаний такие проверки проводят во всех микрорайонах городского округа Химки. Это делают для того, чтобы обеспечить детям комфорт и безопасность по дороге на учебу и домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к 1 сентября в регионе откроют 71 школу.