Работу светофоров оптимизировали еще в 3 округах Подмосковья

Движение оптимизировали еще на четырех перекрестках в Подмосковье. Работы позволили сократить время возможных пробок и сделать путь более комфортным. Работы провели в Лобне, Щелкове и Химках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, дополнительную фазу выезда с улицы Текстильной на Краснополянское шоссе добавили в Лобне, в Щелкове увеличили время выезда из деревни Серково в утренние часы, а в Химках создали удаленный доступ к двум светофорам на пересечении Библиотечной улицы с улицами Совхозной и Пожарского. Их работу также синхронизовали.

В министерстве добавили, что работы по оптимизации движения продолжатся. Для этого специалисты регулярно обследуют объекты и вносят точечные корректировки. Благодар яэтому пропускная способность перекрестков повышается на 10-15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Это позволит решить проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени.