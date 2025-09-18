Работу светофоров наладили еще в 9 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора отремонтировали светофоры на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Светофоры привели в порядок на пяти городских дорогах: Букинском шоссе в Лобне, проспекте Юных Ленинцев в Подольске, Олимпийском проспекте в Мытищах, Симферопольском шоссе в Чехове и улице 100-й Свирской Дивизии в Раменском. В небольших населенных пунктах ремонт провели на Придорожной улице в деревне Митькино, на Пятницком шоссе в деревне Юрлово, а также на улице Гаршина в Томилине.

Помимо этого, специалисты починили кнопку вызова пешеходного светофора на Центральной улице в Щелкове.

В ведомстве отметили, что дороги проверяют каждую неделю. Особое внимание уделяют элементам, от которых напрямую зависит безопасность движения: светофорам, ограждениям, освещению, дорожным знакам и искусственным неровностям.