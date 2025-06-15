Работу светофора улучшили по просьбе сотрудников предприятия в Подольске

Светофор перенастроили на пересечении улиц Орджоникидзе и Северной в Подольске. Это сделали после обращения жителей.

Благодаря проведенной настройке время ожидания зеленого сигнала для пешеходов стало меньше почти в два раза. Теперь вместо 2,5 минуты ждать придется лишь 78 секунд.

Ранее с просьбой отрегулировать работу светофора к главе городского округа Подольске Григорию Артамонову обратились сотрудники завода «ЗиО». Это произошло во время встречи в формате выездной администрации.

Отметим, что в Подольске продолжают контролировать работу улично-дорожной сети. Особенно это актуально из-за начала дачного сезона и появления маятниковой миграции транспорта.

Сейчас специалисты комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации округа отмечают, что заторов, связанных с работой светофорных объектов, нет.