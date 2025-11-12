Работу светофора оптимизировали на Володарском шоссе в Ленинском округе

В поселке Мисайлово жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали светофор. Внесены изменения в режим работы светофорного объекта, расположенного на Володарском шоссе.

Начальника отдела дорожного хозяйства Константин Демин сообщил, что оптимизация существующих светофоров будет продолжена в рамках обеспечения безопасности дорожного движения и повышения эффективности транспортной системы, а работы, запланированные на 2025 год, по установке новых светофоров уже завершены.

Оптимизация работы светофора увеличит время, необходимое для выезда с территории жилого комплекса «Пригород Лесное» на Володарское шоссе. Кроме того, причиной для оптимизации работы светофорных объектов в ЖК «Пригород Лесное» стал рост интенсивности движения транспортов и пешеходов, образование заторов, обращения жителей, учет сезонных условий, а также проведение дорожных работ и ремонтных мероприятий.

Отметим, что корректировка режима работы светофорных объектов обеспечивает повышение пропускной способности участков улично-дорожной сети в среднем на 10-15%.