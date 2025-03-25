Работу светофора на Осташковском шоссе оптимизировали в Мытищах

Благодаря проведенным работам левоповоротные секции были демонтированы и заменены на правоповоротные. Это изменение должно значительно упростить движение на участке. Кроме того, продолжается работа по внесению дополнительных корректировок в адаптивный режим функционирования светофора, что позволит еще более эффективно управлять транспортными потоками и минимизировать задержки. Такие меры создадут более безопасную и комфортную дорожную среду для всех участников движения.

Точечная корректировка режимов работы светофоров представляет эффективный способ повышения пропускной способности на отдельных участках дорог, а также снижения вероятности образования пробок. Рабочие Мосавтодора уже внесли изменения в множество светофоров в Мытищах, что положительно сказалось на дорожной ситуации.