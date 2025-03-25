Работу светофора на Осташковском шоссе оптимизировали в Мытищах

Специалисты Мосавтодора модернизировали светофор на Осташковском шоссе. Чтобы улучшить условия проезда через перекресток Осташковского шоссе и дороги Ульянково — Осташковское шоссе, изменили порядок фазового разъезда.
Благодаря проведенным работам левоповоротные секции были демонтированы и заменены на правоповоротные. Это изменение должно значительно упростить движение на участке. Кроме того, продолжается работа по внесению дополнительных корректировок в адаптивный режим функционирования светофора, что позволит еще более эффективно управлять транспортными потоками и минимизировать задержки. Такие меры создадут более безопасную и комфортную дорожную среду для всех участников движения.
Точечная корректировка режимов работы светофоров представляет эффективный способ повышения пропускной способности на отдельных участках дорог, а также снижения вероятности образования пробок. Рабочие Мосавтодора уже внесли изменения в множество светофоров в Мытищах, что положительно сказалось на дорожной ситуации.
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Состояние двух российских моряков назвали тяжелым после ЧП на судне в Южной Корее
Появились сообщения о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте