Работу систем оповещения проверят в Подмосковье 1 октября

Проверка систем оповещения пройдет в Московской области 1 октября. Электросирены прозвучат в период с 10:30 до 12:00.

Во время звучания сирены жителям следует включать радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных каналов. В 10:43 там передадут сообщение: «Проводится проверка готовность системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Жителей также призвали установить мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО», где также будет размещена информация о планируемых проверках.

Оборудование будут тестировать для обеспечения его готовности к рабоче в чрезвычайных ситуациях.