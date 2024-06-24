Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье на прошлой неделе

Фото: Минтранс Подмосковья

Работу шести светофоров скорректировали в Подмосковье на прошлой неделе. Как отметили в региональном Минтрансе, эта мера позволила оптимизировать дорожное движение и избежать скопления автомобильных заторов.

Как пояснили в ведомстве, за счет изменения режима работы светофоров на двух пересечениях проспекта с улицами Парковой и Калинина в Люберцах увеличилось время проезда по Октябрьскому проспекту.  Также на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода поселка Авиационный в Домодедове удалось увеличить время выезда с проспекта.

Также работу светофоров скорректировали в Подольске, Пушкино и Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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