Работу шести светофоров оптимизировали в Подмосковье на прошлой неделе

Работу шести светофоров скорректировали в Подмосковье на прошлой неделе. Как отметили в региональном Минтрансе, эта мера позволила оптимизировать дорожное движение и избежать скопления автомобильных заторов.

Как пояснили в ведомстве, за счет изменения режима работы светофоров на двух пересечениях проспекта с улицами Парковой и Калинина в Люберцах увеличилось время проезда по Октябрьскому проспекту. Также на пересечении проспекта 1-го Мая и обхода поселка Авиационный в Домодедове удалось увеличить время выезда с проспекта.

Также работу светофоров скорректировали в Подольске, Пушкино и Серпухове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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