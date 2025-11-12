Работу промышленных предприятий проверили в деревне Беляниново в Мытищах

Порядок в промышленной зоне, прилегающей к деревне Беляниново навели по поручению администрации городского округа Мытищи. Оценить ситуацию представители власти смогли на выездных встречах с жителями Беляниново и близлежащих населенных пунктов.

Нарушения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами зафиксировали в результате первоначального инспектирования. Повторный совместный мониторинг с участием специалистов Управления экологии Мытищ и Инспекции Министерства экологии и природопользования Московской области выявил ряд серьезных нарушений природоохранного законодательства.

Директор Управления экологии Администрации городского округа Мытищи Алексей Королев, рассказал, что в числе незаконных объектов была несанкционированная база по приему металла, площадки для сортировки отходов и бетонный завод.

«Параллельно с нами на месте работали сотрудники Россельхознадзора, которые провели отбор проб грунта для лабораторных исследований. Результаты получат в течение месяца. Работу по наведению порядка и восстановлению экологической безопасности в Беляниново продолжат», — сообщил Алексей Королев.

Приняты следующие решения по итогам проверок: в отношении бетонного завода группы компаний «ВИС»: объект будет полностью демонтирован до середины декабря. Производство асфальта на данном предприятии уже прекращено в связи с завершением дорожных работ на трассе «Виноградово — Болтино — Тарасовка» и Афанасовском шоссе.

Предприятие, расположенное на противоположной стороне Промышленного проезда, имеет действующую разрешительную документацию и состоит в реестре объектов НВОС. Однако в отношении него имеются замечания по целевому использованию земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения), что потребует проведения дополнительной проверки.

Прочие объекты также получили взыскания: по выявленным несанкционированным базам приема металла, сортировки отходов и иным площадкам сотрудниками Министерства экологии и природопользования Московской области будут оформлены материалы для привлечения собственников к административной ответственности.