Работу общественного транспорта в Подмосковье в ночь на Крещение продлят до 03:00

Воробьев: общественный транспорт в Подмосковье в Крещение будет ходить до 03:00

В ночь с 18 на 19 января в Московской области общественный транспорт будет работать до 03:00: так жители региона смогут добраться до купелей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Продлим работу общественного транспорта до трех часов ночи, чтобы добираться до купелей было удобно всем», — пообещал он.

Глава региона напомнил, что для крещенских купаний в Московской области оборудовали свыше 200 мест. Большая часть из них откроется вечером 18 января и проработает до конца понедельника, 19-го числа.

«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

На всех официальных купелях, добавил он, будут нести дежурство спасатели, полиция и бригады скорой помощи. Воробьев призвал тех, кто собирается окунуться, выбирать только организованные места.