Свыше 200 площадок для крещенских купаний подготовили в Подмосковье

В ночь на 19 января в России отметят Крещение. В Московской области к празднику подготовят 206 мест для проведения купаний.

Для удобства жителей и гостей региона в рамках проекта «Зима в Подмосковье» подготовили карту, которая поможет найти подходящую точку.

На ней отмечены как купели на водоемах, так и искусственные, которые расположены на улицах и в помещениях.

Больше всего площадок обустроили в Одинцовском округе — 12. Далее следует Наро-Фоминский округ, где подготовили девять купелей. Еще по 8 точек для купаний откроют в Красногорске, Орехово-Зуеве, Раменском и Серпухове.