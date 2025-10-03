Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске

Представители администрации городского округа Солнечногорск совместно с сотрудниками «Мострансавто» проверили работу общественного транспорта на автобусных маршрутах под номерами 2 и 4. Такие проверки проводят регулярно, они направлены на обеспечение высокого качества транспортных услуг.

В ходе рейда проверили работу трех рейсов на маршруте № 4, при этом каких-либо отклонений от установленного расписания движения зафиксировано не было. На маршруте № 2 было отмечено незначительное опоздание одного из рейсов из-за пробок на дорогах.

«Данные маршруты были выбраны в связи с обращениями жителей, которые мы получаем через социальные сети. Совместная работа с „Мострансавто“ позволяет объективно оценивать ситуацию и принимать необходимые меры для обеспечения стабильного функционирования транспорта», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жители муниципалитета могут сообщать о фактах нарушения в работе общественного транспорта, обратившись на Горячую линию главы округа по телефону 8(800) 201-67-47, а также посредством использования портала «Добродел».