Работу общественного транспорта проверили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск прошел контроль движения автобусов. Представители администрации наблюдали за прибытием и отправлением транспорта на автостанции по маршрутам № 11, 29 и 30.

Инспекция подтвердила, что автобусы следуют расписанию. Вместе с тем пассажиры сообщили о задержке рейса № 30 в 16:42. В случаях подобных нарушений муниципалитет направляет уведомления в «Мострансавто» и, при необходимости, информирует областное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Такие проверки мы проводим еженедельно. Они помогают не только своевременно выявлять недочеты в движении общественного окружного транспорта, но и оперативно на них реагировать и вносить корректировки. Мы находимся на постоянной связи с транспортным предприятиям и совместно прорабатываем меры для обеспечения удобства пассажиров. У нас есть полное понимание и солидарность с нашими жителями в том, насколько важно своевременно добраться до работы, учебы, на врачебный прием», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Совместные действия перевозчика и властей позволили в 2025 году скорректировать расписание маршрута № 30, чтобы синхронизировать его с движением электропоездов.