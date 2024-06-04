Работу общественного транспорта проверили в квартале Лукино в Балашихе

По просьбам жителей специалисты городского округа Балашиха осмотрели общественный транспорт, который идёт по маршруту № 1222. Мониторинг движения транспорта с конечной остановки у дома № 55 провели с раннего утра.

Жители городского округа Балашиха обращались в администрацию с жалобами на то, что маршрут № 1222 нечасто ходит и на него всегда длинная очередь. Поэтому проверить работу общественного транспорта решили с 7 часов утра, когда все едут на работу.

«Количество пассажиров в это время составляло около 30 человек. Ранее мы были здесь в прошлую пятницу. Будем еще во вторник и в среду для выявления нарушений. Сотрудники администрации держат этот вопрос на контроле с целью недопущения очередей в квартале Лукино», — сказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи городского округа Балашиха Ян Вергун.

Работает 16 единиц маршрутных такси. Время ожидания общественного транспорта составляет 7 минут.

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