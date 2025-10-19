Работу котельной № 72 проверили в селе Марфино в Мытищах

Котельная № 72 обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более двух тысяч жителей села Марфино городского округа Мытищи. Ее работу проверили представители администрации муниципалитета, Министерства энергетики Московской области, сотрудники местной прокуратуры и Единой теплоснабжающей организации.

По словам директора управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислава Карнаухова, на момент осмотра комиссией объекты сельской инфраструктуры теплом и горячей водой обеспечивал котел № 3.

«Работы по котлу № 2 специалисты завершили, сейчас оборудование находится в стадии просушки обмуровки. Еще один котел временно не используют, он подлежит замене в ближайшее время. Потребности населения в тепле и горячей воде полностью удовлетворены», — пояснил Станислав Карнаухов.

По результатам осмотра котельной проверяющие высказали несколько замечаний и предоставили рекомендации по их устранению. Очередную проверку оборудования планируют провести на следующей неделе. Администрация городского округа Мытищи и представители Министерства энергетики Московской области будут следить за ситуацией и качеством выполнения работ в котельной, чтобы обеспечить стабильную работу системы теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне.