Работу коммунальных бригад усилят в праздничные дни в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи продолжают практику регулярных встреч с жителями многоквартирных домов № 16 и № 16а на улице Борисовка. Коммунальные бригады меняют стояки, а также планируют увеличить количество работников в праздники, чтобы вовремя среагировать на обращения.

В рамках решения комиссии по чрезвычайным ситуациям коммунальные сотрудники совместно с управляющей компанией проводят локальную замену участков горячего водоснабжения. Уже обновили стояки в 80 квартирах, в доме № 16 — в 11 квартирах. Помимо этого, выполнены работы на 22 участках трубопровода в нежилых помещениях.

На данный момент ведутся работы на девяти стояках. Для жителей организована круглосуточная работа штаба по номеру телефона: 8 (495) 584-00-00. Об авариях также можно сообщить в 112. В праздники будет силена работа аварийных бригад по данным адресам.