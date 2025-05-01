Работу коммунальных бригад усилят в праздничные дни в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи продолжают практику регулярных встреч с жителями многоквартирных домов № 16 и № 16а на улице Борисовка. Коммунальные бригады меняют стояки, а также планируют увеличить количество работников в праздники, чтобы вовремя среагировать на обращения.
В рамках решения комиссии по чрезвычайным ситуациям коммунальные сотрудники совместно с управляющей компанией проводят локальную замену участков горячего водоснабжения. Уже обновили стояки в 80 квартирах, в доме № 16 — в 11 квартирах. Помимо этого, выполнены работы на 22 участках трубопровода в нежилых помещениях.
На данный момент ведутся работы на девяти стояках. Для жителей организована круглосуточная работа штаба по номеру телефона: 8 (495) 584-00-00. Об авариях также можно сообщить в 112. В праздники будет силена работа аварийных бригад по данным адресам.
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