Работу кикшеринговых компаний обсудили на заседании в Люберцах

Основной доклад представил начальник управления транспорта и организации дорожного движения Александр Бобылев. Он напомнил, что в 2025 году администрация утвердила постановление, которое регламентировало места парковок электросамокатов, их максимальное количество и зоны, где движение на них запрещено. Однако операторы проигнорировали эти требования.

В 2025 году в округе зафиксировали 18 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Среди пострадавших — девять детей от 12 до 16 лет, один взрослый погиб. Кроме того, в администрацию поступило 213 жалоб от жителей: 128 касались неправильной парковки, 62 — нарушения правил дорожного движения пользователями. Только за первые месяцы 2026 года поступило уже 166 обращений.

В связи с этим с 1 апреля работу кикшеринговых компаний на территории округа ограничили. Из зоны проката исключили Люберцы, Дзержинский, поселки Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы и Мирный. Возобновить работу операторы смогут только после согласования с жителями и выполнения всех требований, включая ограничение движения в парках и скверах, парковку только в разрешенных местах и соблюдение скоростного режима. Если требования игнорируются, администрация эвакуирует самокаты.

Для строгого соблюдения соглашения создадут рабочую группу, которая совместно с Госавтоинспекцией и администрацией будет следить за ситуацией. Также разработают план обучения жителей, особенно молодежи, правилам дорожного движения и пользования средствами индивидуальной мобильности.

Кроме того, на заседании рассмотрели кадровый вопрос. Председатель Общественной палаты Петр Ульянов досрочно сложил полномочия по личному заявлению. Новым председателем единогласно избран почетный гражданин округа Андрей Шестаков. Его заместителем стала Наталья Феоктистова.