Работу канализационно-насосной станции восстановили в Королеве

В минувший четверг из-за технического сбоя вышло из строя оборудование одной из канализационно-насосных станций в Королеве. Благодаря слаженной работе специалистов коммунальных служб аварию устранили, водоснабжение в домах восстановили.

Чтобы отремонтировать оборудование, необходимо было перекрыть поступление сточных вод в канализационный коллектор. В отдельных районах Королева в связи с этим ограничили подачу водоснабжения.

Для жителей немедленно организовали десять точек набора воды по разным адресам. Волонтеры адресно разносили воду маломобильным горожанам и мам с маленькими детьми. Специалисты управляющих компаний проводили поквартирный обход жителей.

Сотрудники коммунальных служб трудились слаженно, и аварийную ситуацию удалось оперативно ликвидировать. Работу канализационно-насосной станции наладили, а затем начали поэтапный запуск водоснабжения. Сейчас вода поступает в жилые дома, которые попали под отключение.

Помимо этого, специальной техникой очистят нескольких улиц в микрорайоне Юбилейный, где произошла протечка сточных вод. Дороги и дворы отмоют и обработают специальным дезинфицирующим раствором.