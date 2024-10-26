Работу камер системы «Безопасный регион» улучшат в Мытищах

На еженедельном оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили вопрос обеспечения безопасности жителей с помощью системы видеонаблюдения. Глава округа Юлия Купецкая подчеркнула важность установки и бесперебойной работы камер, подключенных к системе «Безопасный регион».

Из почти восьми тысяч камер, установленных на территории округа, около 7% не функционируют. Это значительное улучшение по сравнению с первым кварталом, когда этот показатель составлял 12%. Однако задача остается — максимально увеличить количество работающих камер. Объективные факторы, такие как погодные условия, могут осложнить достижение стопроцентного результата, но стремление к этому остается в приоритете.

Наибольшее количество неработающих камер находится в жилых домах. В связи с этим ведется активная работа с управляющими компаниями для быстрого исправления ситуации. В некоторых случаях требуется ремонт или замена серверов и самих камер, и все необходимые работы планируется завершить в течение октября-ноября.

Особое внимание уделяется видеонаблюдению на социально значимых объектах, где работоспособность системы поддерживается за счет передачи оборудования в муниципальную собственность. Для решения технических вопросов, связанных с камерами в коммерческих точках, будет организовано отдельное совещание с участием представителей объектов и операторов связи.

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