Работу изолятора временного содержания проверили в Истре

Заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Истра Людмила Макарова проверила, как организовали работу изолятора временного содержания. Особое внимание во время обхода она уделила безопасности задержанных.
Общественница также ознакомилась с материально-технической оснащенностью подразделения, проинспектировала соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и организацию питания, а также оказание медицинской помощи.
По итогам проверки Людмила Макарова положительно оценила условия содержания подозреваемых, обвиняемых и административно арестованных. Она также отметила соответствие помещений изолятора временного содержания требуемым нормам.
Проверку организовали рамках акции «Гражданский мониторинг». Ее проводят для усиления общественного контроля за деятельностью полиции и соблюдения прав граждан.
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