Работу детского лагеря проверили в школе № 3 в Мытищах

В пяти школах для 340 обучающихся открылась вторая смена летнего отдыха. Первый заместитель председателя окружного Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная проверила работу одного из детских лагерей — в школе № 3 имени Бориса Феофанова.

По словам Натальи Гречаной, лагеря помогают родителям, которые не могут оставить ребенка дома, обеспечить ему интересный и безопасный досуг.

«В школе № 3 сейчас отдыхают порядка 60 детей. Для них организовали трехразовое питание, выделили помещения для сна и отдыха, проводят интересные мастер-классы и игры. Во время проверки мы осмотрели столовую, спальные помещения и классы, а также пообщались с ребятами», — рассказала Наталья Гречаная.

Дети посещают творческие кружки, танцевальные занятия, уроки рисования и многое другое. Для них организовали различные игры и развлекательные мероприятия.

По результатам проверки комиссия положительно оценила работу лагеря.