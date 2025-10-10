Работу четырех автобусных маршрутов проверили в Солнечногорске

В Солнечногорске прошел рейд по контролю за качеством работы общественного транспорта. Представители администрации округа проверили движение автобусов на маршрутах № 4, № 11, № 25 и № 26. Подобные мероприятия проводятся еженедельно для оценки соблюдения расписания и уровня сервиса.

В ходе проверки выявили небольшие отклонения от графика. Автобусы 25-го маршрута задержались на четыре минуты, а 26-го — на девять. Незначительные опоздания зафиксированы и на двух других направлениях.

Причиной сбоев стало плотное движение на Ленинградском шоссе, особенно в утренние часы. Многочисленные светофоры и временные заторы затруднили движение и повлияли на интервалы рейсов.

«Выбор именно этих маршрутов обусловлен обращениями наших горожан, поступающими через соцсети. Регулярные проверки помогают нам выявлять проблемы и своевременно реагировать на них», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жители округа могут направлять свои замечания по работе общественного транспорта на горячую линию главы округа по телефону: 8 (800) 201-67-47 или через портал «Добродел».