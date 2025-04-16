Работу автобусов в Истре продлят в Пасхальную ночь
В Истре в ночь с 19 на 20 апреля автобусы будут курсировать дольше. Дополнительные рейсы назначены по маршрутам, проходящим мимо Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, церквей в Глебово, Аносино и Дарне.
Это сделано для того, чтобы верующие смогли без проблем добраться до храмов и вернуться домой после ночной службы.
Продлены будут следующие автобусные маршруты:
№ 4 «станция Истра — улица Босова — Н. Иерусалим»: 21:05, 21:45, 22:30, 23:15, 00:02, 00:45, 01:30, 02:20, 03:15
№ 22 «ст. Нахабино — Аносино — ООО „КРОНА“»: 22:40, 00:00, 01:15, 02:30
№ 32 «ст. Истра — Лечищево — Рождествено»: 22:00, 23:40, 01:25
№ 33 «ст. Истра — Лыщево»: 22:00, 23:55, 01:50
№ 39 «ст. Истра — Агрогородок»: 22:00, 23:00, 00:10, 01:10, 02:10
№ 46 «ст. Истра — д. Глебово»: 22:00, 23:35, 01:10
Ночные рейсы будут следовать по утвержденному графику.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии автобусного сообщения в Московской области.