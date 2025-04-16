Работу автобусов в Истре продлят в Пасхальную ночь

В Истре в ночь с 19 на 20 апреля автобусы будут курсировать дольше. Дополнительные рейсы назначены по маршрутам, проходящим мимо Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, церквей в Глебово, Аносино и Дарне.