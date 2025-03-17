В Подмосковье сохраняется запрос на качественное автобусное сообщение на фоне перезагрузки главного регионального перевозчика — «Мострансавто». Губернатор региона Андрей Воробьев на еженедельном совещании рассказал о планах по оптимизации и улучшению работы предприятия.

Глава региона напомнил, что «Мострансавто» обслуживает 80% всех автобусных маршрутов региона. Больше года назад был запущен процесс трансформации для оздоровления компании, модернизации подвижного состава, привлечения новых специалистов и улучшения условий труда. Уже сейчас эти действия приносят плоды.

Андрей Воробьев обратил внимание на то, что Подмосковье очень разное — некоторые пассажиры живут на отдаленных территориях, другие пользуются маршрутами с высокой загруженностью. В каждом из этих случаев есть свои сложности.

«Все это требует серьезного анализа, администрирования, обновления подвижного состава. Здесь мы очень плотно работаем с группой „Газ“, в частности, с Ликино-Дулевым», — пояснил Андрей Воробьев.

Власти приняли важные решения, которые предполагают своевременный ремонт, позволяющий чаще выносить работу на линии и снизить объем сервизного обслуживания машин в парках.

Кроме того, Подмосковье заключило соглашение со столичной транспортной компанией.

«Буквально со второго полугодия, с 1 июня вместе с „Мосгортрансом“ мы значительно усидим нашу группировку. Это позволит нам иметь дополнительный ресурс на большее количество как транспортных средств, так и больший объем перевозок осуществлять там, где требуется», — напомнил губернатор.

Он предложил провести анализ всех важных вопросов, касающихся работы «Мострансавто» на каждом маршруте в каждом городе.

Воробьев добавил, что мероприятия, которые планируют провести в ближайшее время, направлены на сокращение числа жалоб пассажиров.