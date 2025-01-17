Работу автобусов на 3 маршрутах продлят в Подольске на Крещение

Работу общественного транспорта продлили в ночь с 18 на 19 января по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Автобусы на трех маршрутах в Подольске будут курсировать до трех часов ночи.

Чтобы добраться до мест крещенских купаний, православные жители муниципалитета смогут воспользоваться маршрутами № 23 «станция МЦД Подольск» — платформа Кутузовская»; № 35 — «станция МЦД Подольск — микрорайон Дубки»; № 37к «станция МЦД Подольск — улица Маштакова, 9 — станция МЦД Подольск». По другим маршрутам общественный транспорт будет ходить по расписанию.

Центральной локацией крещенских купаний в 2025 году станет территория Троицкого кафедрального собора. Там впервые обустроят купель с палатками для переодевания. Традиционно установят купели в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке на Весенней. В парке «Дубрава» купания в этом году отменены из-за работ по благоустройству.

Крещенские купания начнутся 18 января в 22:00 с обряда освящения купелей и продлятся до 3:00 19 января. В эти дни во всех храмах округа будут освящать и раздавать воду после литургии.