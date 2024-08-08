Работу автобусного маршрута № 13 проверят во Фрязине

Пассажиры муниципального маршрута № 13 во Фрязине пожалуются на задержку рейсов. Почти каждый день автобус опаздывал или вовсе не выходил в рейс. На автостанции провели проверку.

Представитель «Мострансавто» вместе с главой городского округа Фрязино Дмитрием Воробьевым провели внеплановый инструктаж о строгом соблюдении расписания.

«Если брать именно город Фрязино, то в июле у нас было несколько жалоб на отмену рейсов на муниципальном маршруте № 13. Это было связано с техническими неполадками. В настоящее время все устранили и к 1 сентября выходим полным составом», — рассказала исполняющая обязанности директора МАП № 11 АО «Мострансавто» Елена Демакова.

Административно-пассажирская инспекция, представители администрации и «Мострансавто» приняли участие в проверке общественного транспорта. Проинспектировали соблюдение расписания, оплаты, состояния подвижного состава, Дмитрий Воробьев также пообщался с пассажирами.

«К новому сезону нужно подойти так, чтобы у нас и подвижного состава было достаточно, и в резерве был подвижной состав, и чтобы наши жители не испытывали неудобств при проезде до работы», — отметил он.

По городским маршрутам сейчас курсируют порядка 40 автобусов: из них 26 — большого класса, три — среднего, 11 — малого класса. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.

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