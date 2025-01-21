Работу асфальтосмесительной установки в Мытищах ограничили

Депутаты и специалисты управления экологии администрации городского округа Мытищи встретились с жителями деревни Беляниново. Собравшиеся обсудили работу асфальтосмесительной установки, которую применяют для обеспечения дорожно-ремонтных работ.

Жители деревни Беляниново городского округа Мытищи обратились в администрацию муниципалитета. Их волновала работа асфальтосмесительной установки CSM 3000/6 вблизи населенного пункта.

Как пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов, завод необходим для завершения ремонта участка дороги на Афанасовском шоссе, для сторонних потребителей асфальт он не отпускает.

«С декабря завод законсервировали, он находится на плановом техническом обслуживании. Расконсервацию и плановый запуск наметили в мае на период укладки асфальта на Афанасовском шоссе, примерный срок работы два месяца. Деятельность установки возобновят только на строго ограниченный срок, необходимый для завершения ключевых этапов проекта», — рассказал Суворов.

Также участники встречи решили собраться еще раз после запуска завода. Для контроля работы установки привлекут аккредитованную лабораторию.