Работу алкомаркетов во дворах запретят во Фрязине

Администрация городского округа Фрязино продолжает работать над улучшением качества жизни горожан и оперативным решением возникающих проблем. На очередном совещании обсудили вопросы проведения дезинсекции и дератизации, ограничения продажи алкоголя и рассмотрели обращения граждан в муниципальный Центр управления регионом.

Из-за аномально теплой погоды в этом году особенно актуальным стал вопрос борьбы с грызунами и насекомыми. Профильные службы администрации Фрязина проверили у управляющих компаний и собственников торговых помещений наличие договоров с подрядчиками. Дезинсекцию и дератизацию в муниципалитете проводят и планово, и на основании обращений жителей.

Помимо этого, на встрече обсудили ограничение продажи алкоголя в жилых домах: с 1 сентября 2025 в силу вступают поправки к Федеральному Закону, которые запрещают такую деятельность. В местах общепита алкоголь можно будет продавать только с 08:00 до 23:00. До сентября во всех магазинах округа проверят соблюдение нового законодательства.

По словам главы Фрязина Дмитрий Воробьева, в муниципалитете регулярно мониторят работу точек нестационарной торговли: соблюдение условий договоров, правил благоустройства и других норм.

«Только за январь демонтировали 10 объектов из-за выявленных нарушений», — добавил руководитель муниципалитета.

В конце мероприятия Дмитрий Воробьев проанализировал поступившие в муниципальный Центр управления регионом обращения от жителей. Горожане просили решить проблемы с брошенными автомобилями, выбоинами на дорогах, отходами на общественных территориях. Каждое обращение передали профильным специалистам в работу.

«Рассмотрение и решение этих вопросов завершат в течение текущей недели», — пообещал глава Фрязина.