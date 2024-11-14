Работницу механического завода Татьяну Митюшину наградили в Красногорске
За вклад в развитие отечественной промышленности отметили работников трех предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Наградили в том числе сотрудницу завода имени С. А. Зверева из Красногорска.
Благодарственное письмо от администрации Красногорска вручили Татьяне Митюшиной.
«Награды за вклад в развитие отечественной промышленности — отличная мотивация совершенствовать свои навыки, продолжая работать на благо страны», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.
Отметим, что компании этого холдинга занимаются разработкой и производством оптико-электронной аппаратуры. Они создают медоборудование, светотехнику, научные приборы.
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