Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Богородском округе

В минувшие выходные в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Этот праздник стал важным событием для более чем пяти тысяч специалистов из Богородского округа, которые трудятся в этой сфере.

На мероприятии работников поблагодарили и отметили их трудовые успехи. Глава Богородского округа Игорь Сухин подчеркнул, что за ежедневными заботами о комфортной жизни горожан стоят настоящие профессионалы. Он отметил важность их работы, которая может казаться незаметной, пока не возникнут проблемы: перебои с электричеством или водоснабжением.

Творческие коллективы муниципалитета подготовили для собравшихся праздничную программу.

Напомним, что история сферы жилищно-коммунального хозяйства началась в 1649 году с указа царя Алексея Михайловича о найме дворников.