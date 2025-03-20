Работников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Богородском округе

В минувшие выходные в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Этот праздник стал важным событием для более чем пяти тысяч специалистов из Богородского округа, которые трудятся в этой сфере.
На мероприятии работников поблагодарили и отметили их трудовые успехи. Глава Богородского округа Игорь Сухин подчеркнул, что за ежедневными заботами о комфортной жизни горожан стоят настоящие профессионалы. Он отметил важность их работы, которая может казаться незаметной, пока не возникнут проблемы: перебои с электричеством или водоснабжением.
Творческие коллективы муниципалитета подготовили для собравшихся праздничную программу.
Напомним, что история сферы жилищно-коммунального хозяйства началась в 1649 году с указа царя Алексея Михайловича о найме дворников.
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