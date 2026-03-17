Работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Зарайске

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили в Зарайске. На торжественном мероприятии чествовали тех, кто обеспечивает бесперебойную поставку воды и газа в квартиры, следит за чистотой улиц и благоустройством дворов.

В этой отрасли в округе трудятся около 700 человек: это мастера, электрики, сантехники, слесари, дворники и сварщики. Работы у них всегда хватает. В 2025 году в округе началась масштабная работа по модернизации теплотрасс, строительству котельных, водозаборных узлов и капитальному ремонту очистных сооружений. В селе Протекино модернизировали объект ЖКХ, который занимается очисткой сточных вод. В городе началось строительство новых котельных. Также в областную программу вошли 38 участков теплотрасс — отслужившие свой срок трубы меняют на новые.