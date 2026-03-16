Работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Воскресенске

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили в России в воскресенье, 15 марта. Торжественное мероприятие в Воскресенске состоялось во Дворце культуры «Химик».

Работников предприятий бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником поздравил глава городского округа Алексей Малкин.

«Ваш труд — это основа комфортной жизни тысяч жителей нашего округа, который часто остается незаметным, но так необходим каждому. Именно вы делаете так, чтобы в каждом доме было тепло и уютно, а на улицах — чисто и безопасно», — обратился к виновникам торжества руководитель муниципалитета.

Алексей Малкин и его заместитель Александр Бутор вручили лучшим представителям профессии заслуженные награды и поблагодарили их за нелегкий труд и высокий профессионализм.