Работников ЖКХ наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили в муниципалитете. Лучших тружеников сферы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Награды вручила глава Волоколамского округа Наталья Козлова. «Здесь работают настоящие специалисты, отлично знающие свое дело — они делают все для того, чтобы жители многоквартирных домов круглосуточно были обеспечены теплом, водой и светом», — отметила руководитель муниципалитета.

19 марта наградили к профессиональному празднику 10 специалистов управляющей компании «Волокград» и ресурсоснабжающей организации «Теплосервис». Отличились начальник котельной Алексей Жуков, операторы котельной Наталья Смирнова и Елена Костерова, заместитель директора Марина Нечипорук, начальник участка Алан Тотров, старший диспетчер Татьяна Шеенкова, мастер бригады Василий Котов, электромонтер Олег Васильев, специалист Елена Волкова и начальник отдела кадров Светлана Юркова.

20 марта благодарственные письма и грамоты получили еще 10 специалистов Волоколамского ПТП РЖКХ. В их числе инженер Елена Баринова, операторы котельной Оксана Митягина, Лидия Ратченкова, Надежда Стрельцова и Любовь Сабадаш, начальник участка Светлана Васина, слесарь аварийно-восстановительных работ Владислав Малолетов, слесарь-ремонтник Александр Шельгов, начальник инспекторской службы Сергей Комаров и начальник «МосОблЕИРЦ» Сергей Сизов.